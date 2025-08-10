Fueron sorprendidos mientras merodeaban a bordo de una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a dos personas que merodeaban en la vía pública de la ciudad Capital. Además, se secuestró una motocicleta.

El operativo ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos, cuando observaron en inmediaciones de calle Medrano y avenida Cazadores Correntinos, a dos personas a bordo de una motocicleta, mirando el interior de los domicilios.

Por tal motivo se detuvo la marcha del rodado para identificar a dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar. Además, se secuestró una motocicleta marca Honda, modelo Wave, en la que circulaban.

Los demorados y el vehículo secuestrado fueron dispuestos ante la Justicia y trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias del caso.