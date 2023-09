La Facultad de Derecho se comprometió a ayudar en los tratamientos de consumo problemático

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia de Corrientes firmaron esta semana un acuerdo marco de cooperación institucional para acercar propuesta formativas y reforzar los vínculos institucionales con miras a generar espacios de capacitación, investigación y extensión universitaria que permitan llegar sectores vulnerables que se ven afectados por las adicciones.

Las autoridades debatieron la situación preocupante que se vive en ciudades correntinas como Concepción, Santa Rosa, Monte Caseros, entre otros lugares de la provincia de Corrientes en los cuales se evidencian distintas problemáticas en las y los jóvenes afectados por el consumo.

“Fundamentalmente vinimos a firmar un convenio sobre el Plan Más Vida, que no es ni más ni menos que tratar los consumos problemáticos”, dijo el Ministro de Planificación Cr. Miguel Olivieri, quien además reseñó: “Creemos que es un ámbito adecuado para trabajar en conjunto con estudiantes, con las autoridades de la facultad”.

El Decano Dr. Mario Roberto Villegas, por su parte, habló del compromiso de la universidad y el trabajo que se realiza desde diferentes áreas involucradas, con el objetivo de tener un buen resultado. Asimismo planteó la necesidad de generar espacios de debate en jornadas académicas en torno a la Ley de Salud Mental, para trabajar estos temas.

El Cr. Olivieri comentó el trabajo que se realiza desde el Ministerio a través de los colegios secundarios, como también en los 18 centros distribuidos en toda la provincia. “Básicamente queremos trabajar en conjunto en capacitaciones que podamos hacer desde el Ministerio al alumnado y obviamente a los docentes”, resaltó el Ministro, al tiempo que reseñó la importancia de “tener al Estado presente en esta situación tan compleja que nos toca vivir, transversal a todos”.

Para Olivieri, “no podemos decir esto a mí no me toca, si no nos toca en forma directa, tal vez si a un familiar, a través de algún conocido, amigo, de personas que por ahí nos relacionamos en el trabajo”. “Realmente queremos estar en contacto para ayudar y llevar adelante una situación que es muy compleja de resolver”, reseñó.

Participaron del encuentro en representación de la Facultad, Dr. Villegas, Sec. de Extensión Universitaria Prof. Noelia Nazaruka, Sec. de Asuntos Estudiantiles Abog. Maximiliano Pérez, en presentación de la Provincia Cr. Olivieri, Directora del Plan Más Vida Dra. Silvana Vischi, junto al equipo técnico integrado por Gabriela Albornoz, Eduardo Pipet, Dr. Guillermo Salas.