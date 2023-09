Reflexiones sobre el momento actual

A Javier Milei, porque sus asesores también son su voz, no le alcanzó ir contra la religión atólica cuya máxima jerarquía es el papá, tampoco atacar el Holocausto judio repudiado por la Amia.

Ahora se la agarran con San Martín. ¿Y mañana contra quién?

Reviven un enfrentamiento con Bartolomé Mitre de Carlos María De Alvear y por supuesto el responsable que San Martín sea considerado el padre de la patria y el libertador de america y nuestro héroe máximo. "Son los Ingleses que le ordenaron a Mitre que escriba su Libro "

Siempre, si no es Inglatera es el Fondo Monteario Internacional. Massa usa al FMI en su campaña descalificando nuestra relación pero el país firmó acuerdos que, por supuesto no cumplió, firmó para tener un respiro económico sabiendo que no se iba a cumplir, como tampoco cumplió todos los acuerdos firmados sobre la Hidrovia y tantos más mientras el Ministro candidato usa irresponsablemente de la plata de todos nosotros tirando el dinero del Estado a tontas y a locas.

Que el Dios de todos nos libre de pestes como Milei, de estas pestes, porque el silencio de Massa, ante todo esto lo hace cómplice del ataque a dos religiones y a San Martín.