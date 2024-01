Charlotte Caniggia discutió con Coti Romero y quedó eliminada del certamen

Charlotte Caniggia y Coti Romero se volvieron a ver las caras en el Bailando 2023 y dejaron en videncia lo poco que se soportan. Todo comenzó a partir de la polémica separación de Cris Vanadía de Brenda Di Aloy.

“Para mí es todo una mentira lo que están armando”, dijo Charlotte, dijo con respecto a que señala a Romero como la tercera en discordia, quien también se defendió: “Entonces no soy una rompe pareja, decidite ¿No tenés vos tu propia palabra, tenés que fijarte en las redes?”.

Charlotte Caniggia picante le dijo: “Para mí, sos mala gente, punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver. La que es mala persona sos vos no yo”. A lo que Marcelo Tinelli, acotó entre risas: “No, tremendo. Es como que viniste con la mecha corta”.

Caniggia siguió apuntando contra Coti: “Es que no la banco, no la puedo ni ver”. Así también, recordó: “Es más, vi que estuvo llorando que yo me fui de vacaciones. Mi amor, aprendé a actuar porque ni una lágrima se te cayó. Chanta, es una boluda esta”.

Charlotte Caniggia votó a Coti Romero en el Bailando 2023

Charlotte Caniggia a la hora de votar eligió a la correntina. “Voy a votar a la falsa, pelotuda de Coti. No me la fumo, no la soporto, no aguanto su cara de orto. Es una boluda total”

Llegado el turno de Coti Romero, votó a Charlotte: "Tratar de boluda a la gente me parece un montón" y le dejó en claro "Nunca te falte el respeto, solo te seguí el juego"

Luego de este picante intercambio, Charlotte se retiró de la pista del Bailando 2023 llorando pero la Gala de Eliminación debía desarrollarse con total normalidad. Tanto Coti como la hermana de Alex resultaron sentenciadas pero Ángel de Brito decidió salvar a la correntina en primer lugar para no tener que ir al teléfono luego de la noche colmada de insultos que vivió.

Charlotte Caniggia quedó eliminada del Bailando 2023

Charlotte fue eliminada por retirarse del programa luego del fuerte intercambio con Coti, si bien mandó un mensaje a la producción, no regresó al piso, actitud que le jugo en contra ya que había logrado el 43,3% de los votos pero desde el certamen decidieron que estaba fuera de juego.

De esta manera Coki Ramírez obtuvo 30,4% de los votos y Castro tan solo el 26,3% quedando también fuera del Bailando.

Fuente: Minuto uno