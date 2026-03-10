María Julia Oliván mostró las cicatrices que le dejó el grave accidente que sufrió



A casi un año del dramático accidente doméstico que sufrió, María Julia Oliván decidió hablar nuevamente del tema y mostrar públicamente las cicatrices que le quedaron en su cuerpo. La periodista publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre el proceso de recuperación que atravesó y compartió un mensaje especial dedicado a las mujeres, justo después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la publicación, Oliván dejó una reflexión sobre las heridas emocionales y físicas que muchas veces permanecen ocultas. “Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan. A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor”, escribió junto al video, que acompañó con hashtags como #díainternacionaldelamujertrabajadora, #quemados, #sobrevivientes y #autismo.

El accidente que marcó su vida ocurrió en junio de 2025, cuando la periodista se encontraba en su estudio luego de una jornada de grabación. En ese momento intentó encender una estufa utilizando un bidón de bioetanol, sin imaginar el riesgo que implicaba la maniobra.

El combustible entró en contacto con una llama encendida y se produjo una explosión que le provocó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en la pierna y la cadera. La ropa que llevaba puesta, un jean y un suéter, se adhirió a su piel debido al fuego.

Según relató en distintas ocasiones, logró quitarse las prendas con ayuda y se sumergió en agua para intentar aliviar las quemaduras mientras aguardaba la llegada de la ambulancia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Alemán, donde permaneció internada durante aproximadamente dos meses.



Las lesiones afectaron cerca del 25% de su cuerpo, lo que requirió un complejo tratamiento médico. Durante ese período, la periodista debió atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas para reconstruir los tejidos dañados.

En total, fue sometida a 19 operaciones y recibió la atención de un equipo especializado encabezado por el doctor Bolgiani. A lo largo de su recuperación, Oliván también destacó en varias oportunidades el acompañamiento del personal de enfermería que estuvo a su lado durante toda la internación.

Ahora, al compartir las cicatrices que le dejó aquella experiencia, la periodista buscó visibilizar el proceso que atravesó y reflexionar sobre las marcas, visibles e invisibles, que muchas personas llevan consigo después de situaciones traumáticas.

