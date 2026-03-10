Wanda Nara decidió vender la mansión de Santa Bárbara que marcó su historia con icardi

La historia pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera que la empresaria decidió desprenderse de una de sus propiedades más emblemáticas. Se trata de la mansión ubicada en el country Santa Bárbara, en el partido de Tigre, una vivienda que fue escenario de varios momentos clave de su vida personal.

La información fue revelada en el programa DDM, que se emite por América TV, donde el periodista Guido Záffora explicó el origen de la propiedad y cómo llegó a manos de la conductora.

Según recordó, la vivienda pasó a ser de Nara en 2021 luego de un conflicto judicial con su ex pareja Maxi López por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. En ese proceso legal intervino la abogada Ana Rosenfeld, quien logró que la mediática se quedara con el inmueble.



“Cuando Maxi López no pagó alimentos, Ana Rosenfeld hizo que, en un juicio en 2021, Wanda Nara se quede con esta casa que es la de Santa Bárbara”, contextualizó Záffora al explicar cómo la propiedad terminó formando parte del patrimonio de la empresaria.

Durante el programa también recordaron que la vivienda fue escenario de uno de los episodios más comentados de la crisis entre Nara e Icardi. “Fue la casa en la que Mauro grabó a Wanda”, señaló el periodista al hacer referencia al momento en que el futbolista acudió al lugar para retirar algunas pertenencias y decidió filmar lo que ocurría en el interior de la propiedad.

Ese video se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. En las imágenes se veía a la empresaria sentada en un sillón, riéndose junto a Icardi, mientras su amigo y estilista Kennys Palacios la peinaba, una escena que generó un fuerte revuelo mediático en ese momento.

Ahora, con la decisión de poner en venta la mansión, Wanda Nara parece dispuesta a cerrar una etapa marcada por conflictos personales y momentos que, inevitablemente, quedaron expuestos bajo la mirada pública.

