El angustiante momento de Muni Seligmann: su bebé sufrió una fractura de cráneo

Muni Seligmann decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más difíciles que atravesó recientemente como madre. A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz y conductora relató que su bebé de diez meses sufrió un accidente en su casa que terminó con una fractura de cráneo, situación que la mantuvo alejada del mundo digital durante varios días.

La exintegrante de Rebelde Way comenzó su testimonio explicando que muchas personas le habían preguntado por qué no estaba activa en redes, y por eso sintió la necesidad de contar lo ocurrido. Con un café en la mano y visiblemente emocionada, explicó que todo sucedió cuando su hijo cayó desde el cambiador de su habitación. “Resulta que mi chiquitito, de diez meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto”, relató.

Según contó, en ese momento ella no se encontraba dentro del cuarto, aunque sí había otras personas presentes. El fuerte ruido de la caída fue lo que la alertó de inmediato. “Escuché el estruendo. Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo”, recordó.

Al llegar al lugar encontró al bebé llorando desconsoladamente, pero también notó algunas señales que inicialmente le dieron cierta tranquilidad. “Él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte”, explicó. Sin embargo, el llanto persistente la preocupó profundamente. “Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho”, relató.



Mientras lo sostenía y revisaba su cabeza para asegurarse de que estuviera bien, detectó algo que encendió todas las alarmas. “Le toqué la cabecita hasta que de pronto sentí un huevo”, contó, en referencia a la inflamación que se formó en la zona del golpe. Ante esa señal, decidió llevarlo de inmediato a una consulta médica.

Primero acudieron al pediatra de cabecera, que estaba atendiendo en un hospital. Allí les indicaron realizar estudios más complejos para descartar lesiones internas. “De ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer bien una tomografía”, explicó.

Tras realizar los estudios correspondientes, llegó el diagnóstico que más temía escuchar. “Fractura de cráneo. De acá a acá (señalándose dos puntos de la cabeza), o sea, interesante”, contó con franqueza. Afortunadamente, los médicos también le dieron una noticia tranquilizadora: “Sin desplazamientos, por suerte”.

Debido a la lesión, el bebé fue trasladado en ambulancia a otro centro médico para permanecer en observación. Madre e hijo fueron derivados a la Fundación Hospitalaria, donde el pequeño permaneció internado durante varios días. “Estuvimos dos o tres noches ahí internados”, explicó.

Durante ese período, el niño fue monitoreado constantemente por el equipo médico y su caso fue evaluado por una neurocirujana. Según le indicaron los especialistas, la fractura no requería cirugía, aunque sí un seguimiento cuidadoso durante los próximos meses. El tiempo estimado de recuperación, le explicaron, puede extenderse entre tres y seis meses.



Para mayor tranquilidad, la familia decidió que el bebé utilice un casco protector durante esta etapa. “Nosotros le estamos poniendo este casquito, que no es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes”, comentó.

A raíz de lo ocurrido, también reorganizaron algunos espacios del hogar para reducir riesgos mientras el pequeño atraviesa la recuperación. “Está en edad donde necesita moverse por todos lados”, explicó, al señalar que no quieren limitar su desarrollo. Por eso armaron un espacio seguro para que pueda explorar. “Le armamos un corralito bien amplio, con todo de gomaespuma para que él pueda pararse y moverse, pero que esté contenido y cuidado”.

La actriz también confesó que el episodio la afectó profundamente a nivel emocional y que necesitó tiempo para procesarlo. Durante esos días incluso tenía programado un viaje con amigas a Miami, lo que le generó muchas dudas. “¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy?”, recordó que se preguntaba.

Antes de tomar una decisión, decidió consultar con profesionales. “Hablé con la neuropsicóloga y me dijo: ‘Andate sin culpa, esto va a ser una anécdota, no va a pasar nada’”, contó.

Finalmente viajó, mientras el bebé quedó al cuidado de su abuela, y aprovechó esos días para intentar procesar todo lo vivido. “La angustia con la que una se queda… bien gracias a la culpa”, reflexionó sobre los sentimientos que muchas madres atraviesan en situaciones similares. Con algo de humor, cerró recordando ese viaje que le permitió despejarse después del susto: “Me fui con mis amigas a Miami para digerirlo”.

