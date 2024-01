Homenaje al Taita del Chamamé con un mural de 62 metros

Un mural de 62 metros refleja el retrato del gran maestro chamamecero Mario del Tránsito Cocomarola en la ciudad de Corrientes. En una pared ubicada en la intersección de las avenidas Patagonia y Sarmiento, artistas del grupo Don’t Panic, plasman la figura del recordado músico con un bandoneón en sus manos.

La obra será inaugurada este domingo a las 19, 30 con la participación de familiares del destacado referente en la música litoraleña.

El Taita del Chamamé tendrá su propio mural en la esquina del anfiteatro que lleva su nombre por las avenidas Patagonia y Sarmiento de la ciudad de Corrientes.

La obra forma parte de las propuestas culturales que desarrolla el Municipio y se desarrolla en el marco de la 33ª Fiesta Nacional del Chamamé y esta tarde estará lista para su inauguración.

En la obra se puede ver el retrato del músico correntino con un bandoneón en sus manos, el ave yetapá y de fondo un intenso color naranja que representa el amanecer en el paisaje correntino. Los trabajos son llevados adelante por los artistas correntinos Nahuel Torres Gómez y Pedro Sánchez, integrantes del grupo de arte Don’t Panic, en una pared de 62 metros.

Uno de los muralistas, Pedro Sánchez, contó que “utilizamos la foto más icónica de Mario del Tránsito Cocomarola, que es él con su bandoneón. En el fondo se visualiza el campo con el amanecer y también podemos encontrar un ave icónica de Corrientes, que es el yetapá”.

“Esta es nuestra propuesta homenaje en honor al Taita del Chamamé, para que se conozca, se difunda. Porque hay gente que por ahí lo conoce solamente por nombre, entonces es como una inmortalización de Tránsito Cocomarola frente a su anfiteatro”, señaló el artista.

En el sitio se trabaja con la técnica de pintura látex, y para los retoques finales se aplica esmalte sintético y aerografía.

Azucena Martínez, propietaria de la vivienda donde se desarrolla el mural confesó que muchas veces empresas privadas le ofrecieron dinero para pintar publicidad en la pared. “Nunca acepté, pero cuando estos artistas me contaron del proyecto acepté de inmediato, me emocioné mucho cuando me mostraron que iban a poner al maestro de los maestros del chamamé y ahí está el mural hermoso, homenaje para todos los correntinos”, comentó con la voz quebrada por la emoción.

