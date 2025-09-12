La palabra de Camila Galante tras rumores de infidelidad de Leandro Paredes

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una bomba mediática lanzada por la periodista Yanina Latorre, quien aseguró que un hombre casado estaba teniendo una aventura con una ex de Martín Demichelis. Aunque Yanina no dio nombres, el rumor se propagó rápidamente.

Después, se sumó el nombre de Evangelina Anderson como la expareja de Demichelis y, en las últimas horas, el de Leandro Paredes como el supuesto hombre en cuestión quien, de los dos, es el único que no se encuentra soltero.

A pesar de que los protagonistas ignoraron la información, la esposa del futbolista, Camila Galante, rompió el silencio. En un mensaje a la periodista Paula Varela, Galante minimizó los rumores: "La noticia me la mostró él, lo vimos juntos, pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande".

Lo cierto es que, durante toda su relación, tanto Paredes como Galante mantuvieron siempre un perfil bajo y, al parecer, ahora no será la excepción. Además de sus declaraciones, Camila Galante usó sus redes sociales para demostrar que todo está bien con su marido. En una publicación de Paredes desde la Bombonera, ella fue una de las primeras en comentar con emojis de corazones y caritas enamoradas.

El supuesto escándalo llega en un momento delicado para la pareja, ya que hace solo cinco meses nació su tercer hijo. A pesar de la polémica, tanto Leandro Paredes como Camila Galante optaron por mantenerse al margen y priorizar su vida familiar. Con el correr de los días, veremos si los protagonistas deciden hablar más del tema o si prefieren dejar que el tiempo calme la tormenta mediática. En tanto, Evangelina Anderson, por el momento no brindó detalles al respecto sobre su posible relación con el futbolista.

