El Hospital de Paso de la Patria superó las 30 mil atenciones en 2023

El Hospital “Dr. Eduardo A. Cicconetti” de Paso de la Patria, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, superó las 30 mil atenciones en lo que va de 2023. Este centro de salud, que ofrece una amplia variedad de servicios médicos, se ha consolidado como un pilar esencial para la comunidad local y los visitantes de la región.

Servicios médicos y especialidades

La institución brinda atención en Medicina General, Laboratorio, Vacunación, Psicología, Nutrición, Traumatología, Radiología, entre otros. En lo que va del año, se ha destacado la demanda de Medicina General con más de 7.100 consultas, seguido por los servicios de Laboratorio (4.400 atenciones) y Vacunación (2.577). Además, se registraron más de 1.700 estudios de radiología y alrededor de 1.100 consultas pediátricas.

La directora del hospital, Marisa Ávalos, explicó que el mes de agosto marcó un pico de 1.589 atenciones. “Tenemos un promedio de 150 atenciones diarias, incluyendo los sábados”, destacó Ávalos, subrayando el esfuerzo del equipo de trabajo para mantener una atención constante y de calidad.

Preparación para la temporada alta

La directora del hospital destacó que, si bien el movimiento es constante durante todo el año, la temporada turística se caracteriza por una demanda significativamente mayor. En este sentido, Ávalos aseguró que ya se están realizando las gestiones necesarias para fortalecer los recursos humanos y materiales ante el incremento de personas que visitan la localidad durante los meses de verano.

“Las estadísticas hablan por sí solas y son clave para seguir mejorando nuestro servicio. El trabajo realizado por todo el equipo médico ha sido fundamental, y estamos preparados para lo que se avecina”, concluyó la directora, resaltando el compromiso de los profesionales del hospital.

Con la temporada turística de verano a la vista, el hospital se afianza como un punto de referencia en atención médica no solo para los vecinos de Paso de la Patria, sino también para los turistas que eligen la localidad como destino.