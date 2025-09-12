Quién es Juan José Purata, el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson

Tras su separación Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de su soltería, pero en las las últimas horas, rumores de noviazgo tocaron la puerta de la modelo. Según informaron en LAM (América) la futura participante de Master Chef Celebrity fue relacionada con un jugador de fútbol.

“Que raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosa, amorosa, con esta persona. Dimos con quién es él. Es un jugador conocido. No es argentino ”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al mostrar el video del instante en que se la ve a Anderson relajada mientras hacía compras.

El panelista agregó información sobre el recorrido de la modelo en el establecimiento: “Ahí está Evangelina con este personaje, me cuentan que ella estuvo con este señor, que estuvo entre tres y cuatro horas en el shopping, que se paseaban por todos lados y en un momento estuvieron de la mano y que se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento existieron caricias y mimos. Hace un tiempo yo tenía un dato de una persona que Evangelina había empezado a seguir y likeaba, y dije, ¿será este?. Este señor tiene un tatuaje peculiar. El círculo cierra la historia”.

Juli Argenta agregó: “Qué loco que sea en México, porque recuerden que ella se mudó con Demichelis”. En línea con el comentario de su compañera, Ochoa detalló el diálogo que tuvo con colegas mexicanos: “Hoy hablé con varios periodistas de México y, en un momento, existió un run run entre este señor y ella. Me sorprende que esto aparezca ahora, ¿por qué no en el medio de todos los rumores?, ¿Evangelina no querrá desviar la atención?. Desde que tiene memoria, y desde que empezó a estar con Demichelis no le conocemos nada, estaba blindada, ¿por qué ahora se muestra?”.

FUENTE: minutouno.com