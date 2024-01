La firme aclaración de Adrián Suar tras el cruce con Javier Milei: "Nunca viví del Estado"

Además de su cruce con Lali Espósito, el presidente argentino Javier Milei también disintió con los dichos de Adrián Suar, al exponer públicamente su discrepancia con el recorte del financiamiento a las políticas de fomento al cine y el cierre del Instituto Nacional de Teatro, entre otras cosas, que propone uno de los artículos de la Ley Ómnibus que se discute por estos días.

Así, luego de que el primer mandatario cruzase al Chueco declarando que el Estado no va financiar "películas que no ve nadie", y sumar que “Si no hay plata, hay que elegir entre dársela a actores de cierto sector político o darle de comer a la gente”, este jueves Adrián Suar volvió a referirse al tema.

Entrevistado en Socios del espectáculo (El Trece) con motivo del estreno de Jaque Mate, el nuevo film de acción que protagoniza, Suar aclaró que jamás vivió del Estado.

"Tuve la suerte de que me fue bien. Hubo gente se me acercó para poder invertir, y también invertí de mi plata. Por eso cuando me decían el otro día que viví del Estado, que es falso, [digo que] yo he hecho a lo largo de mi vida -ayudado por [capitales] privados y en otros casos por dinero propio- 72 ficciones, 18 películas y 20 obras de teatro... Una locura", repasó el director de programación de El Trece.

Asimismo, el creador de PolKa afirmó sin medias tintas: "Nunca fui ayudado por el Estado. Entonces cuando nos atacan hablando del Estado, digo 'digan la verdad'", así como también aseguró estar "a favor de ordenar el Estado".

En cuanto a la frase del presidente dirigida a él, la tildó de "poco feliz" y afirmó que "jamás estaría de acuerdo en sacar fondos de otro lado para financiar cosas que debería financiar el privado. Yo personalmente estoy en contra. No significa que no haya políticas culturales como las de Francia o España, que ayuda muchísimo y además es un valor muy importante para la cultura".

Asimismo, Adrián Suar explicó por qué está a favor de la industria y los beneficios que ella le genera al Estado. Por ejemplo, cuando un film nacional se vende al exterior y los dividendos que ingresan por ello al país, más allá de que por cada película que se filma se genera trabajo para unas 300 familias aproximadamente.

"Yo soy pro cultura y pro industria. Toda la vida la fui, gobierne quien gobierne, yo estoy a favor de fomentar la cultura y de que crezca, no de achicarla. Porque cuando crece, crecen todos", cerró firme.

PrimiciasYa