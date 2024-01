La respuesta de Noelia Marzol tras el llanto y pedido de disculpas de Flor Vigna

Luego de que Flor Vigna se mostrara muy angustiada y rompiera en llanto en un video que subió a las redes en la que le pide disculpas a Noelia Marzol tras su fuerte cruce, la bailarina también dijo lo suyo a través de un significativo posteo.

“@florivigna estamos cuidando el equipo. No me gusta verte mal. Asperezas limadas. Disfruta lo lindo, hermosa. Capítulo más que cerrado. Gracias por la charla de hoy”, escribió Marzol en Instagram Stories, junto a una foto donde se ve con el bailarín y compañero de Bailando 2023, Jony Lazarte, y la coach, Damasia Ochoa (que había sido equipo de Flor cuando fue participante).

Por su parte, Vigna reposteó la publicación y se mostró muy feliz de la conversación que mantuvieron en privado después de las repercusiones que había despertado su polémico ida y vuelta en la nota que dieron a LAM: “Gracias por la charla, me hizo bien”.

NOELIA MARZOL REVELÓ QUE FLOR VIGNA LE MANDÓ UN MENSAJE TRAS LA POLÉMICA EN EL BAILANDO

Luego de la polémica que despertaron las declaraciones de Flor Vigna en la pista del Bailando, donde incomodó a Noelia Marzol al hablar de dos candidatos que compartieron en frente a su esposo, Ramiro Arias y sus hijos en común, Donatello y Alfonsina; la participante dijo lo suyo.

“A mí lo que me molestó es que estaban mi marido y mis hijos, y la verdad es que conocen a Rami es re perfil bajo. Si él viene acá es para traerme a los nenes porque estoy en un momento en el que siento que no estoy nunca en mi casa, y a bancarme., siendo que de verdad toda mi vida pasada la re asumo, pero ya está, ya Entonces, hacerlo pasar una situación incómoda me parecía cualquier cosa pasó, y no vuelvo una y otra vez con que salí con este o con el otro”, comenzó diciendo Noelia en una nota que dio a LAM.

“Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente. Todas las canciones son para los ex”, agregó, dejando en claro que sigue molesta con la cantante.

En cuanto a la posibilidad de ir a buscar a Vigna, Noelia lanzó, picante: “Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema. Ustedes me conocen, chicos. Yo soy muy tranquila, pero no se metan con mi familia porque ahí hay un límite”. Y cerró, haciendo un gesto con la cara como disconforme con las palabras de la jurada del certamen de baile: “Ella después me escribió y yo le contesté. Voy a tomarlo como unas disculpas”.

