La UTA amenaza con un paro de colectivos si no se abonan los sueldos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes adelantó que podría iniciar un paro total a partir del primer servicio del sábado, si no se cumple con el pago del sueldo de los trabajadores en la jornada de este viernes.

“Lamentablemente vamos a hacer uso de nuestro derecho en el primer servicio de mañana (sábado 5 de diciembre) ya está la decisión”, destacó José Sabao, referente de la UTA.

“Ayer me comuniqué con el representante de la empresa Ersa y Transporte San Lorenzo quien me dijeron que estaban a la espera de una trasferencia del monto del subsidio por parte del Gobierno provincial y que estaban dependiendo de eso”, agregó en declaraciones a radio Sudamericana.

En ese sentido, el gremialista indicó que el salario de los trabajadores "no está sujeto a ningún subsidio, así como el compañero cumple con responsabilidad su labor por lo que llega el cuarto día y debe cobrar no podemos estar a la incertidumbre de si cobras o no lo que tenés ganado por derecho”.

Por su parte la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió un comunicado en el que advirtió que "millones de ciudadanos del interior del país serán perjudicados por la desidia y la inequidad".

"En momentos en que gran parte de la ciudadanía afronta serias dificultades económicas, se cierne sobre su franja más vulnerable el severo y cierto riesgo de quedarse sin el servicio de transporte urbano de pasajeros que, en el interior del país, es la única opción de transportación pública para millones de argentinos", agregaron.

Además, indicó que "la ausencia de medidas concretas que doten al sistema de transporte de pasajeros del interior del país de mínimas condiciones de previsibilidad y sustentabilidad tornan prácticamente imposible proyectar la continuidad de los servicios y, menos aún, la realización de las inversiones que ello requiere".

Asimismo, remarcaron la desigualdad de subsidios entre el resto de las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). "Transcurriendo ya los primeros días de 2024 y con una curva de incrementos en los insumos de la prestación ascendiendo sin límite a la vista, el transporte del interior no conoce cuál es el presupuesto que el Estado Nacional le destinará, mientras realiza ingentes desembolsos al AMBA, región que mantiene tarifas en niveles dramáticamente inferiores a los que abonan los argentinos que se transportan por colectivos en nuestras provincias", precisaron.

Para finalizar, la Fatap exhortó "vehementemente a las autoridades competentes de jurisdicción nacional, provincial y municipal, a asumir sus responsabilidades ante las empresas, usuarios y trabajadores, coordinando y poniendo en ejecución muy urgentes medidas que generen las mínimas condiciones de continuidad de la actividad, en defecto de lo cual serán directamente responsables de la pérdida de un servicio público esencial, la quiebra de las prestadoras y la destrucción de más decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la República Argentina".