La dura preocupación de Furia sobre su futuro fuera de la casa de Gran Hermano

La semana viene bastante revolucionada para Furia, ya que se trenzó en una picante discusión con Agostina. Esto la llevó a pensar y analizar el comportamiento de su, ahora, ex amiga y terminó confesando que teme por lo que le puede llegar a ocurrir una vez que el juego se termine.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero teneme respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el or…? Te hice un chiste, si tenés la tanga cruzada es problema tuyo”, lanzó la policía que se desempeña como jugadora de Gran Hermano.

Estos dichos dejaron pensando a Furia, ya que considera que al meterse con Agostina lo está haciendo con todo los de su misma profesión: “Es policía, loco. Me estoy metiendo con toda la yuta”. Y agregó: “O sea, salgo de acá y agarrate, amiga. Voy a cualquier jurisdicción y no sé qué. ‘¿Qué necesitás? No, pero vos nada, pelada’”.

Sin embargo, más allá de haber mostrado temor por lo que puede ser su futuro lejos de la casa, ante la posibilidad de que le ocurra algo y cómo podrían llegar a reaccionar los policías al verla, Juliana demostró que dentro de la miasma y cara a cara no le teme.

“Hay un montón de cosas que capaz que uno quiera hacer acá y no las hace por no perder el juego. Ejemplo, agarrarte a trompadas”, analizó haciendo alusión a lo que podría haber ocurrido entre ella y Agostina si no hubiesen estado bajo las reglas de Gran Hermano.

“Vivencié lo que es que a Agostina se te ponga acá en la cara. Entonces yo reaccioné de la mejor manera que le podés reaccionar cuando te peleás con un amigo. Pero me di cuenta que ella con su mirada y su violencia tiene conmigo una bronca que va más allá de un votito”, consideró Furia ante la picante discusión.

Por último, Juliana cerró exponiendo su estrategia para tratar de sacarla del juego: “Prefiero quedarme sola antes de tener a alguien que porque es policía se piensa que tiene autoridad. Como estrategia sé qué hago; espero a que me agarre el cogote y se va para afuera sin que la vote. Corta. Ojalá que Cata se dé cuenta. Ahora no voy a pedir más que entre Cata”.

Fuente: Pronto