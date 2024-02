La actitud de Manzana hacia Furia que fue repudiada por fans de Gran Hermano

La tensión en la casa de Gran Hermano sigue creciendo y los fanáticos del programa están atentos a todo lo que ocurre con los participantes. De hecho, en las últimas horas, todos estallaron contra Manzana, quien tuvo una repudiable actitud con la comida de Juliana.

Durante este miércoles, se viralizó un video de Federico escupiendo en los pochoclos de Furia. Esto causó mucho asco y enojo en los televidentes, que no tardaron en difundir las imágenes y pedir una fuerte sanción contra el tucumano.

Si bien durante el programa de esta noche no se hizo referencia al tema, Gastón Trezeguet, panelista del ciclo, no dudó en mostrar su indignación en su cuenta de Twitter.

"Aca viendo la prueba de la casa, pero no puedo contarme. Lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana. No puedo dejar de pensar en eso", escribió.

Sin embargo, al finalizar la emisión de este miércoles, Gastón aclaró que Federico no escupió la comida sino el piso. "Manzano no escupio comida ni pochoclos. Cuando ves el video original de otra cámara, se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida", expresó.

Fuente: Minuto uno