Comienzan a jugarse los torneos oficiales de Primera A y Ascenso

SÁBADO 16

Cancha de Libertad

17,30: Alvear vs Villa Raquel (1° B)

19,30: Curupay vs Ferroviario (1° A)

Cancha de Sportivo

17,30: Dr. Montaña vs Barrio Quilmes (1° B)

19,30: Sacachispas vs Sportivo (1° A)

Cancha de Huracán Corrientes

17,30: Independiente vs Juventud Naciente (1° B)

19,30: Cambá Cuá vs San Marcos (1° A)

Cancha de Mburucuyá

18,00: Mburucuyá vs Rivadavia (1° A)