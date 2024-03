Trump y Joe Biden salen a la caza de los votos de Haley

Donald Trump arrasó en el “Supermartes” electoral y superó este miércoles el último escollo que le quedaba para pelear contra Joe Biden su regreso a la Casa Blanca: Nikki Haley, su rival en la primaria republicana, se bajó de la campaña y el camino ahora le queda despejado al magnate para enfocarse en las elecciones generales del 5 de noviembre. Ambos candidatos ya se lanzaron a conquistar a los votantes de la ex embajadora ante las Naciones Unidas.

Trump ganó el martes con facilidad en 14 de los 15 estados donde se disputaron las primarias republicanas, mientras que Haley se impuso en solo uno, el progresista Vermont. Biden también triunfó en las primarias demócratas en todos los estados, donde competía tranquilamente casi sin rivales. Trump puede confirmar matemáticamente su candidatura presidencial el día 12 y Biden, con seguridad, el 19 de marzo.

Si bien el ex presidente ya acariciaba la nominación, la decisión de su ex embajadora y ex gobernadora de Carolina del Sur le da un respiro y lo deja como líder indiscutido de su partido, aunque ahora debe trabajar para captar a los votantes anti-trumpistas, porque ella, al declinar su candidatura, evitó darle el apoyo a Trump.

En una conferencia de prensa este miércoles por la mañana, Haley habló por primera vez desde conocidos los resultados. "Ha llegado el momento de suspender mi campaña (...) Ahora depende de Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga", dijo en Charleston, Carolina del Sur. “Nunca sigan simplemente a la multitud, siempre tomen sus propias decisiones”, dijo Haley.

El electorado de esta mujer de 52 años, la primera en ganar dos estados en la historia del partido republicano, es conservador pero más moderado, ligado al estilo tradicional, globalista y reaganiano del Grand Old Party. Tiene el voto de mayoría de mujeres, jóvenes y de perfil más educado, que contrasta claramente con el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump, que tiene una base mayoritariamente masculina, blanca (aunque va incorporando afroamericanos y latinos) y de mayor edad, un perfil que claramente ha copado el partido.

La carrera entre Trump y Biden para noviembre asoma ajustada, hoy con tendencia de dos puntos a favor del magnate, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, aunque el republicano lleva la delantera en varios estados clave. No extraña entonces que ambos candidatos hayan salido enseguida a intentar seducir a los votantes de Haley.

"Nikki Haley fue DERROTADA anoche, de manera récord, a pesar de que a los demócratas, por razones desconocidas, se les permite votar en Vermont y en varias otras primarias republicanas", publicó Trump en Truth Social este miércoles, minutos después de que Haley suspendiera su campaña.

Y agregó. “BIDEN ES EL ENEMIGO. ESTA DESTRUYENDO NUESTRO PAIS”.