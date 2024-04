"La Cata" destrozó la actual edición de Gran Hermano

Desde que salió de "Gran Hermano" María Laura "La Cata" Álvarez se alejó de la televisión para abrir una peluquería canina en Entre Ríos. Ahora que mira la casa desde afuera, la exparticipante aseguró que todo lo que se ve en pantalla "es ficción" y cuestionó con dureza el apoyo que tienen algunos personajes del ciclo actual, como Furia.

"No me hubiese bancado ese mundillo de tanta competitividad y tanta hipocresía, hay cosas que no me gustaron de ese lugar. Vi ciertas cosas y ciertos manejos que no es lo mío", disparó este jueves "La Cata" en una charla con el periodista Juan Etchegoyen en la que recordó falsedades como que "en un camarín llegaba alguien saludando y de repente esa misma persona decía 'ay, está es insoportable'".

"Me pasó con gente del canal que hoy veo que bancan a Furia. Aplauden a una persona que habla de la celulitis y de la gordura. Esa misma gente que está en el panel me mató a mí por un dicho desafortunado que tuve y hoy en día ves a Laura Ubfal aplaudiendo y arengando a una persona que hace cosas terribles", aseguró.

"A mí me extraña lo de Ubfal", siguió en referencia a la periodista de espectáculos Laura Ubfal.

"Ella defendía mucho a las mujeres y hoy se tatuó a Furia en la espalda. Falta esa imparcialidad en el debate y no tirarse a un jugador. No veo la coherencia y yo no lo entiendo", agregó.

"Muchos del debate bancaban a Marcos (Ginocchio) porque era el chico ideal y de pronto hoy aplauden un perfil totalmente diferente, no le veo coherencia. ¿Tanto cambió el público? ¿cambió un 90%? Creo que ninguno lo puede explicar, porque excusarse en el formato... y yo busqué el formato y esto que están haciendo no existe", disparó.

“No nos quejemos que no hay ficción. Esto no es un reality, esto es ficción", sentenció "La Cata", para quien los productores de "Gran Hermano" hicieron que vuelva al programa Coti Romero "para que confronte a Furia".

"Pero suena armado, qué queres que te diga. Yo creo que Furia se la come en dos panes a Coti. Mi lectura era que ese lugar era de Virginia pero si le metemos a Coti, ya está. Se desdibuja un poco con todo esto. Para mí Coti y Furia son parecidas en el juego", analizó.

Fuente:Minuto uno