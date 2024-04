Hallaron a una pareja muerta dentro de un auto a metros del Congreso

Un auto estacionado de manera sospechosa en la noche del barrio de Monserrat, a metros del Congreso. Un celular que no responde, un llamado a la Policía y un hallazgo aterrador: una pareja muerta adentro del vehículo y la sospecha de que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

La mujer asesinada fue identificada como Jaquelina Paola Guerra (44), mientras que el presunto autor resultó ser Rodolfo Peralta, aunque su edad no se precisó. Fue la hermana de la víctima quien comenzó a llamarla al celular durante este viernes por la noche. Como no conisiguió respuesta, se preocupó. Decidió ir hasta la casa de la pareja, en donde los encontró en un Volkswagen UP rojo, estacionado sobre la vereda en la calle Sarandí al 100, esquina Hipólito Yrigoyen.

"A las 19.25, personal de la Comisaría Comunal 3 fue desplazado a la calle Sarandí por un llamado al 911 de una mujer que denunciaba que su hermana había sido asesinada en el interior de un vehículo por su pareja y este posteriormente se quitó la vida”, informaron a través de la Policía de la Ciudad.

Es que cuando la mujer se acercó hasta el auto se encontró con la escena horrorosa: su hermana y la pareja ensangrentados en los asientos delanteros del vehículo. Fue allí que rápido llamó a la Policía.

Tras el trabajo del SAME, que constató la muerte de los dos ocupantes del vehículo, dentro del automóvil se observó un arma de fuego, calibre 38.

Según los investigadores, el arma hallada sobre el rodada habría sido la utilizada por el agresor contra la víctima, y luego para quitarse la vida. Todo ocurrió a metros del Congreso, en donde pese a que había un importante despliegue policial, no se advirtió lo que estaba pasando.