La lluvia frustró la jornada del fútbol capitalino

La lluvia que cayó sobre la ciudad entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo frustró la jornada prevista en todas las categorías de la Liga Correntina de Fútbol (LCF).

Las precipitaciones -alrededor de 80 milímetros en las últimas horas- dejaron en malas condiciones los diferentes campos de juego, lo que obligó a suspender los encuentros previstos, que serán reprogramados oportunamente.

Hay que recordar que los tres partidos que se jugaron el sábado en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Oficial de Primera División A se disputaron en parte del segundo tiempo con lluvia, aunque pudieron finalizar.

En la máxima categoría, Ferroviario cayó frente a Huracán Corrientes 1-0, Sportivo le ganó como local a San Marcos por 2 a 0, mientras que Mandiyú goleó a Quilmes 6-0.

Este domingo fueron suspendidos los partidos programados entre Soberanía- Curupay; Rivadavia-Sacachispas y Boca Unidos-Talleres.

La fecha tiene previsto continuar el miércoles con los partidos que tienen por protagonistas a equipos que juegan este fin de semana por el Provincial de Clubes. Así, Deportivo Empedrado jugará frente a Lipton, y Cambá Cuá visitará a Mburucuyá.

En el Ascenso se suspendieron los partidos que debían jugar Libertad vs. Yaguareté; Alumni vs. InViCo; y Peñarol vs. Independiente.

En tanto que el sábado, en el inicio de la cuarta fecha, San Jorge cayó 1-0 frente a Dr. Montaña, Barrio Quilmes venció 2-1 a Villa Raquel; y Robinson igualó 2 a 2 con Juventud Naciente.