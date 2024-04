Krujoski: “Sigo entrenando esperando para volver, sin bajar los brazos”

La situación económica-financiera en el país no es la mejor, y por supuesto que el deporte no está exento. Uno de los que lo sufre es el piloto correntino Humberto Krujoski, quien a pesar que el campeonato del Turismo Carretera cumplió este domingo su tercera fecha, no baja los brazos en su intención de poder sumarse a la máxima categoría.

“Seguimos trabajando para poder reunir el presupuesto, queremos a la brevedad tener una definición al respecto. La que pasó fue una semana muy corta. Tenemos que apuntar los cañones a la semana que viene, me faltan tres o cuatro reuniones importantes y luego de eso sabremos seguramente que fecha importante tenemos para el regreso”, declaró Krujoski en un audio reproducido por La Red Deportiva (107.1Mhz).

El piloto correntino contó como encara esta situación en el día a día. “Sigo entrenando esperando el momento de volver, sin bajar los brazos, así que habrá que tener un poco más de paciencia. No es una época sencilla y hay que entender que lo importante es no perder el ánimo y seguir intentándolo”.

“Agradezco a todos los sponsors y las empresas que nos acompañan, a la familia, a los medios, mi equipo y el público en general que me preguntan cuando me ven por ahí cuándo volvemos a las pistas, así que estamos en eso”, completó Krujoski.

Para Urcera fue la tercera

José Manuel Urcera, piloto de Ford, se quedó con la final del Turismo Carretera con un triunfo de punta a punta este domingo en el autódromo del Centenario, en Neuquén, por la tercera fecha del campeonato de la categoría.

Urcera fue escoltado por Elio Craparo y Jonatan Castellano, ambos de Dodge, que completaron el podio.

“Estoy feliz por el equipo, que también ganó en TC Pista. Algo similar me pasó acá en Neuquén en 2014, cuando estaba en el JP Racing: yo gané en TCP y Ortelli en el TC”, expresó el ganador después de la victoria.

Cuarto se ubicó Juan Cruz Benvenutti (Chevrolet), mientras que detrás aparecieron Valentín Aguirre (Chevrolet), Diego Ciantini (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Nicolás Trosset (Ford), Ricardo Risatti (Chevrolet) y Marcos Landa (Torino).

Julián Santero (Ford), que llegó a la jornada como líder del campeonato, abandonó en el inicio luego de encontrarse cruzado en la pista a Facundo Chapur (Dodge), por lo que Urcera también se subió a la punta de la tabla de posiciones con 12 puntos de diferencia sobre su escolta, Esteban Gini (Toyota).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en el autódromo de Toay, en La Pampa.