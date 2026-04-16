Salud mental en Corrientes: convocaron a referentes para potenciar acciones coordinadas

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, convocó a una reunión con referentes de distintos sectores para abordar la problemática de la salud mental. El encuentro se centró especialmente en la prevención del suicidio.

Participaron representantes de las áreas de Educación y Seguridad, junto a integrantes de organizaciones civiles. Durante la reunión se analizaron situaciones vinculadas a intentos de suicidio registrados en el puente General Belgrano. Además, se avanzó en la articulación de acciones para mejorar la respuesta del Estado.

Asistencia interdisciplinaria

Desde el área de Salud Mental destacaron que ya se cuenta con un servicio activo las 24 horas en el Hospital de Campaña. Se brinda asistencia con equipos interdisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación entre organismos y ajustar aspectos operativos en la intervención ante estos casos. También se remarcó la importancia del trabajo conjunto para dar respuestas integrales.

Desde Educación señalaron que se trata de una problemática compleja que requiere abordaje articulado. En tanto, desde las organizaciones sociales valoraron la apertura al trabajo conjunto con el Estado.