Venezuela: desmantelaron el “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores

El Gobierno de Venezuela dispuso el desmantelamiento del denominado “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores. El espacio era utilizado para reuniones oficiales dentro de la sede del Ejecutivo.

La decisión incluyó la retirada de imágenes y referencias al expresidente argentino, que habían sido incorporadas en 2011 durante un acto bilateral. En ese momento, el salón había sido inaugurado como símbolo de la relación entre ambos países.

El lugar funcionaba como sala de reuniones de gabinete y contaba con elementos alusivos al exmandatario. La modificación del espacio fue interpretada como un cambio en la simbología institucional del palacio presidencial.

En el sitio donde antes se encontraba el retrato de Néstor Kirchner ahora se exhibe una nueva imagen institucional del Palacio de Miraflores. Según la información del periodista venezolano Gabriel Bastida, los cuadros fueron quitados en enero, poco después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.