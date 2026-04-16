Corrientes convoca artistas para la ópera Bastián y Bastiana en el Vera

El Instituto de Cultura de Corrientes, a través de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, lanzó una convocatoria abierta destinada a cantantes, actores y bailarines locales para participar en la producción de la ópera Bastián y Bastiana.

La propuesta se estrenará el próximo 5 de junio en el Teatro Oficial Juan de Vera, en el marco de los 270 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, y busca integrar talentos correntinos en una puesta escénica de carácter profesional.

Impulso al desarrollo artístico local

Desde la organización indicaron que la iniciativa forma parte de una política orientada al fortalecimiento del desarrollo artístico local y la formación de nuevos públicos.

La obra será interpretada en castellano y contará con una adaptación que incorporará elementos de la fauna y flora regional, con el objetivo de generar una mayor cercanía con la comunidad.

Roles y requisitos para cantantes

En el caso de los cantantes, se seleccionarán intérpretes para los roles principales:

Bastiana (soprano)

Bastián (tenor)

Colas (bajo)

Los postulantes deberán acreditar formación vocal, afinación, precisión rítmica, buena dicción y experiencia escénica.

Quienes resulten elegidos participarán del montaje junto a la Orquesta Sinfónica, con funciones previstas tanto en la capital como en el interior provincial.

Convocatoria para actores y bailarines

También se convoca a actores y bailarines para interpretar roles de pastores, con experiencia en disciplinas como danza contemporánea, clown, comedia física o expresión corporal.

En estos casos, se solicita el envío de antecedentes, material audiovisual o fotográfico de trabajos previos. La participación contempla un caché acorde a las posibilidades de producción.

Cómo postularse

Los interesados deberán completar un formulario online y enviar:

Currículum vitae

Video de presentación (máximo un minuto)

Registro interpretativo o material artístico

Además, se habilitaron canales de contacto para consultas mediante WhatsApp y correo electrónico.

Proyección provincial y mirada federal

Desde la Orquesta Sinfónica adelantaron que se prevé la conformación de múltiples elencos con el objetivo de sostener futuras reposiciones y ampliar el alcance territorial de la propuesta.

En ese sentido, no se descartan presentaciones en distintas localidades del interior, consolidando una propuesta con mirada federal y acceso a la producción lírica.