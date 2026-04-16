Hallaron muerto a un prefecto correntino en Ushuaia

Un prefecto correntino murió en las instalaciones de la Prefectura Naval Argentina en Ushuaia. El hallazgo ocurrió durante la mañana de este miércoles 15 de abril y generó conmoción en la fuerza.

La víctima fue identificada como Facundo Nicolás Álvarez, un oficial ayudante oriundo de Esquina. El cuerpo fue encontrado dentro de la dependencia donde prestaba servicios.

De acuerdo con la información policial, se investigan las circunstancias de la muerte. El caso quedó bajo investigación y se aguarda el avance de las pericias correspondientes.