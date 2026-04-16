Esquina tras el temporal: continúan los relevamientos y persisten familias afectadas

A dos días del fuerte temporal que afectó a Esquina, la situación continúa en proceso de normalización, aunque aún hay familias afectadas y el clima sigue siendo un condicionante.

El intendente Cristian Olivetti señaló en Hoja de Ruta que actualmente se registran lluvias leves pero persistentes, lo que dificulta el secado de terrenos y retrasa la recuperación completa de las zonas anegadas.

“Ahora está lloviznando un poquito, si bien eso no va a traer complicaciones de anegamiento, pero sí afecta a la gente que todavía está en sus casas”, explicó.

Durante el evento climático, se registraron más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que generó un escenario crítico en distintos sectores de la ciudad.

“Cinco horas, doscientos milímetros. Te liquida, no podés hacer mucho”, describió el jefe comunal.

Asistencia y relevamientos en marcha

Tras la emergencia, el municipio continúa con tareas de asistencia y relevamiento, en articulación con el Gobierno provincial.

Hasta el momento, se contabilizaban alrededor de 70 familias entre evacuadas y autoevacuadas, aunque el número se mantiene dinámico.

“Esto todos los días va cambiando, porque los relevamientos siguen y no se llega a todo en el primer día”, explicó Olivetti.

Además, destacó que las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para detectar casos que aún no habían sido asistidos.

En cuanto a la ayuda, el municipio indicó que se necesitan alimentos no perecederos, frazadas, pañales y elementos de higiene personal.

Zonas afectadas y características del fenómeno

El intendente precisó que las áreas más comprometidas no fueron las cercanas al río, sino barrios ubicados en zonas más bajas de la ciudad.

“Son terrenos complicados, donde se genera un efecto de palangana y el agua queda estancada”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el impacto estuvo vinculado principalmente a la acumulación de lluvias previas, que ya habían saturado el suelo.

Obras y límites ante eventos extremos

Consultado sobre posibles soluciones estructurales, Olivetti sostuvo que, si bien las obras hídricas son necesarias, eventos de esta magnitud generan impactos difíciles de evitar.

“Si te caen doscientos milímetros, va a haber problemas”, afirmó. En ese marco, consideró que el crecimiento urbano sin planificación también influye en la vulnerabilidad de ciertas zonas.

“No es solo falta de desagües, también tiene que ver con dónde y cómo se construye”, señaló.

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