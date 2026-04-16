Racing no pudo imponerse como local y cayó frente a Botafogo

Racing perdió 3-2 con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 2 del Grupo E de la Conmebol Sudamericana. Santiago Sosa y Maravilla Martínez anotaron para el local. Arthur, Junior Santos y Danilo lo hicieron para la visita. La Academia volvió a mostrar falta de efectividad en ataque y algunos errores preocupantes en defensa.

Después de la victoria en el debut, el partido se presentaba como una chance inmejorable para que los dirigidos por Gustavo Costas encaminen su clasificación a octavos y recuperen algo de confianza después de las derrotas por el torneo local ante Independiente y River.

Para la visita era la oportunidad de recuperarse en la Sudamericana y maquillar así el mal momento que vive en el Brasileirao, donde se ubica en la 11ra. posición.

El partido fue particular desde el minuto cero. La ausencia del público en un partido de este calibre nunca deja de llamar la atención. La Academia acarrea una sanción por el uso de pirotecnia en el partido ante Flamengo por la Libertadores 2025.

A los tres minutos de juego llegó el grito de gol en el Cilindro vacío. Santiago Sosa apareció por el segundo palo para aprovechar una pésima salida de Neto Murara y meter el frentazo para el 1-0. En la primera aproximación llegó el premio para el dueño de casa.

A los 9', Gastón Martirena habilitó a Maravilla Martínez, que forzó el error de Alexander Barboza, gambeteó al arquero y definió, pero Nahuel Ferraresi salvó en la línea y le impidió al goleador estirar la ventaja. Daba la sensación de que cada vez que Racing apuraba complicaba al fondo del equipo carioca.

Lo mejor de la visita aparecía cuando Cristian Medina encontraba el balón en el mediocampo. El exBoca mostró un buen nivel durante la primera mitad.

En la jugada previa a la pausa de rehidratación, entre Nazareno Colombo y Santiago Sosa dejaron una pelota muerta en los pies de Arthur Cabral, que quedó mano a mano con Facundo Cambeses y tocó con mucha clase la pelota al segundo palo para devolverle la paridad al partido.

El 1-1 cambió por completo el ritmo del encuentro, que pasó a ser de ida y vuelta, con un Racing nervioso y un Fogao rico en confianza tras la igualdad. La visita fue ganando terreno con el pasar de los minutos.

A los 41', cuando la Academia parecía volver a animarse, la defensa de Botafogo despejó y Junior Santos picó habilitado desde atrás de mitad de cancha y quedó mano a mano con Cambeses, que poco pudo hacer ante la definición del delantero. En dos descuidos el local pasó a quedarse con las manos vacías.

El fastidio de Gustavo Costas se hizo notar desde el 1-1. Al DT no le gustaba nada como Botafogo se adelantaba y lo que le costaba a su equipo recuperar el balón.

Tres errores le dieron los goles a un primer tiempo muy entretenido en Avellaneda. La sensación era de preocupación en el local, que supo generar peligro en el área rival, pero que enfrente se encontró con un rival que lastimó ante cada distracción.

El cambio del pibe Gonzalo Sosa por Toto Fernández en el entretiempo llamó la atención por la expectativa que habían generado los últimos partidos del juvenil, pero también fueron un reflejo de las conclusiones que dejó la primera mitad para Costas. Más allá de los errores defensivos, al local le faltó ese desequilibrio en el uno contra uno.

Al igual que en el cierre de la etapa inicial, Maravilla Martínez tuvo una chance clara para empatar el partido con un cabezazo, pero ambas ocasiones se encontró con excelentes reacciones de Neto. El arquero de Botafogo comenzaba a convertirse en figura.

Antes de los 15' volvió a mover el banco Costas. En este caso lo hizo para que ingresen Santiago Solari y Duván Vergara y salgan Gastín Martirena y Tomás Conechny. De esta manera, el DT sacó rápidamente a todos los jugadores de ataque, con excepción de Maravilla Martínez.

Y los resultados de las modificaciones no tardaron en llegar. Solari picó habilitado y tocó al medio para que Maravilla la empuje, deje atrás su pelea con el gol, y ponga el 2-2. El delantero, tal vez afectado por los últimos partidos, no gritó el gol y solo se dirigió camino al centro del campo para la reanudación.

El cierre del encuentro fue con un Racing decidido a ir por los tres puntos apoyado en la dinámica que le agregaron Vergara y Solari, en conexión con los laterales, de gran desgaste durante el partido.

Pero el fútbol tiene esas cosas. Cuando más méritos hacía el dueño de casa para quedarse con los tres puntos llegó el gol agónico de Danilo para que el silencio por la ausencia de hinchas sea aún más profundo en el estadio Juan Domingo Perón.

A Racing se le fue un partido que puede ser decisivo cuando finalice el Grupo, pero que potencia un mal momento. Las derrotas ante Independiente y River tuvieron continuidad en esta noche lluviosa, donde otra vez la falta de efectividad se hizo presente en ataque y donde pocas llegadas le alcanzaron al rival para convertir.

Lo que viene para Racing

Ahora es momento de enfocarse en el Torneo Apertura para el equipo de Gustavo Costas. La Academia se encuentra fuera de zona de clasificación a falta de tres partidos: Aldosivi como visitante, Barracas como local y cierre ante Huracán, también en el Cilindro. Entre el Guapo y el Globo deberá viajar a Venezuela para enfrentar a Caracas, el otro líder del Grupo E.

Espn