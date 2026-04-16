Detuvieron a un hombre por venta de drogas en el Mercado de Concentración de Corrientes. En el operativo se secuestraron 30 dosis de cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta. El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 20:30, en el predio ubicado sobre la avenida Independencia.

El procedimiento

La intervención policial se inició a partir de un aviso que alertó sobre la presunta comercialización de estupefacientes. Al lugar llegó la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica que localizó y demoró al sospechoso de 26 años.

Durante la requisa, los policías encontraron envoltorios con una sustancia blanca en polvo, que luego fue sometida a un test orientativo. El resultado dio positivo para cocaína, según informaron fuentes del operativo.

La fiscal interviniente ordenó la participación del personal especializado en delitos vinculados a drogas y dispuso la detención del hombre. La investigación continúa para determinar posibles conexiones con otras actividades ilícitas en la zona.