El Gobierno y las prepagas discuten por los costos y la suba de cuotas

La discusión entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga sumó un nuevo capítulo, esta vez, en la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), donde las autoridades le darán curso a una sospecha del Ministerio de Economía que intenta averiguar si existió un pacto entre las compañías para fijar precios de venta, es decir, una cartelización.

Luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntara a las empresas de medicina prepaga por los aumentos aplicados durante los últimos meses, la entidad que las nuclea salió a responderle y advirtió por la problemática del servicio si no recuperan las pérdidas de las inversiones realizadas.

Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y miembro de la Unión Argentina de Salud (UAS), afirmó que "en absoluto nos fuimos de mano" y explicó que la "la fijación del aumento de la cuota mensual tiene que ver con un hecho del pasado".

"Hoy la inflación del 25% de diciembre la sabemos en enero, lo comunicamos con 30 días de anticipación, y el impacto de esa inflación y se aplica recién en marzo. La cuota de marzo que paga ahora la gente es con un parámetro que tiene que ver con dos meses pasados", explicó en diálogo con Futurock.

En esa línea, detalló que a inicios de año se llegó con un 134% de aumento de cuota de servicios de salud, inflación de 211% y un aumento de medicamentos de 300%, que impacta en un 35% de costos de la salud.

"La pandemia hizo que el anterior gobierno por problema económicos financiara el sistema, ayudara a través de los ATP y todo lo que tiene que ver con aportes para pagar los sueldos, eso se modificó, no hubo mas aportes del Estado para morigerar el desfinanciamiento del sistema, entonces el prestador reclama con total y justa razón y el financiador aplicó un aumento en función de un gasto ya realizado", específico.

Sin embargo, advirtió que los costos no fueron cubiertos y que eso puede impactar en las prestaciones. "La cuota de la medicina prepaga no genera inflación, recupera un gasto ya realizado tanto en el sector financiador como el prestador. Hay que buscar alternativas para que no sea el impacto tan grande. Pero lo que ha sucedido no ha recuperado la pérdida del sistema y corremos enormes riesgos que la gente que es lo importante se quede sin servicios básicos de salud", sentenció.

Vale señalar, las compañías pedirán a una audiencia a Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.