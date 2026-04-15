Critican a Catalina Gorostidi por dichos gordofóbicos contra la pareja de Joel Ojeda

Juana Delfino, actual pareja del ex Gran Hermano Joel Ojeda, rompió el silencio y expuso el tenso episodio que vivió con Catalina Gorostidi, en medio de un conflicto que fue creciendo dentro de su ámbito laboral y que terminó envuelto en fuertes dichos gordofóbicos.

El cruce se dio mientras ambas coincidían en un mismo proyecto de streaming en DGO, donde compartían espacio: Delfino en su rol de productora y la ex del participante como parte del equipo frente a cámara. Con el paso del tiempo, la convivencia se volvió cada vez más incómoda y las diferencias personales comenzaron a impactar en lo profesional.

“Se me hizo la amiga. Se la pasaba hablando mierd* de él en el streaming, fuera de cámara. En Uruguay nos llevamos bien, hasta que volvimos. Me metió en el medio, diciéndome que yo era inteligente y me merecía algo mejor, que iba a volver llorándole a ella diciéndole que ‘tenía razón’, porque el tiempo le da la razón", relató sobre el inicio del conflicto en Ejército de LAM.

La situación se agravó cuando, según su testimonio, comenzaron a circular versiones de una supuesta infidelidad. "Empezó a difundir que yo lo había engañado a él. Vuelvo, me junto con todos; al principio ella no quería hablar, hizo un escándalo y se encerró. Se me paró al lado y me empezó a gritar", aseguró.

El momento más delicado llegó días después, cuando —según contó— recibió agresiones directas. "A los dos días hablaron con ella, me dijeron que iba a estar todo bien. Ese mismo día llega y me dice: ‘Acá no entrás si estoy yo acá adentro. No quiero trabajar con gordas, soy gordofóbica. Que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella, que pesaba 45 kg. Que si le volvía a pasar por atrás, me iba a arrancar los pelos’", detalló sobre el fuerte episodio.

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