Rata Blanca en Corrientes: últimas entradas a la venta

La histórica banda argentina Rata Blanca vuelve a Corrientes para presentar un show especial en el marco de su gira 35º Aniversario de “Magos, Espadas y Rosas”, el álbum que marcó a fuego la historia del rock en español. La cita será el sábado 25 de abril a las 21 horas en Concepto Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701). Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de entradaweb.com.ar

Este tour celebra la vigencia de Magos, Espadas y Rosas, el disco que consolidó el éxito masivo del grupo a comienzos de los años noventa y que incluye clásicos inolvidables del rock latinoamericano, entre ellos Mujer Amante, una de las composiciones más emblemáticas del género.

La banda brasileña de heavy/power metal Armored Dawn será la encargada de abrir la noche en Corrientes. La banda anunció su regreso a los escenarios en 2026 con una extensa gira por Brasil y Latinoamérica, tras una serie de presentaciones internacionales en los últimos años. Consolidándose como uno de los nombres más relevantes del metal brasileño contemporáneo, el grupo retoma el contacto con su público local mientras expande su presencia en el mercado latino.

Como parte de esta nueva etapa, la banda presenta “Libres”, su más reciente lanzamiento y una de sus primeras canciones en español, marcando un movimiento estratégico hacia una conexión más directa con el público hispanohablante. El sencillo refleja la identidad épica del grupo, combinando melodías poderosas, arreglos cinematográficos y una propuesta visual sólida.

Con una trayectoria que incluye giras internacionales, participaciones en grandes festivales y colaboraciones con artistas de renombre, Armored Dawn continúa fortaleciendo su posicionamiento global, llevando su propuesta musical a nuevas audiencias sin perder su esencia.

Con más de 37 años de trayectoria, Rata Blanca regresa al NEA para dar un show cargado de historia, virtuosismo y canciones que forman parte del cancionero del metal argentino.

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