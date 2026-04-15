Luis Caputo viaja a EE.UU. para negociar con el FMI y destrabar US$1000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este miércoles a Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El encuentro se desarrolla esta semana en Washington.

Como objetivo central, el funcionario buscará cerrar la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Además, intentará destrabar un desembolso de $1000 millones de dólares en el marco del programa vigente.

Durante su estadía, acompañado por su viceministro José Luis Daza, participará en paneles de discusión sobre la economía global y mantendrá reuniones bilaterales con distintos referentes internacionales.

Reuniones

En ese contexto, el ministro se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El encuentro se da en medio de las negociaciones por el programa de US$20.000 millones acordado el año pasado.

La agenda también incluye reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. A ellos se suma el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

Asimismo, Caputo participará de la reunión plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional. Este último es el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI.

Para cerrar su agenda en Washington, el ministro también asistirá al encuentro de ministros del G20. Se abordarán temas vinculados a la economía global y la educación financiera.

Con información de TN.