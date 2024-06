Abrirán una causa contra un hombre que atropelló a un perro

La Justicia de Corrientes informó este martes que fijaron una audiencia para investigar la causa de un hombre que atropelló a Rabito, un perro en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho fue en Septiembre 2023 y quedó grabado por una cámara de seguridad cuando el hombre eligió atropellar al animal que se encontraba en la calle.

El cruel acto fue rápidamente repudiado por la comunidad y en redes sociales, donde dieron a conocer que esta persona "ya había matado anteriormente de la misma forma a otros perritos".

Al respecto el refugio "Corazón anima" de la localidad dio a conocer los nuevos avances del caso.

"En el día de hoy 11/6/2024 recibimos notificación de la UFIC Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas se fijó fecha de audiencia contra el denunciado para formalizar la imputación por el delito de Crueldad animal conforme art 1 art 3 inc 7 Ley 14346", compartieron en redes.

EL CASO

El indignante hecho ocurrió en la localidad correntina de Paso de los Libres, según la fundadora del Refugio Corazón Animal, Rosana Starek, no es la primera vez que el sujeto hace este tipo de acciones.

"Me acerqué a su trabajo a hablar con el y me admitió que fue él y que me tenía que preocupar antes por sacar el perro de la calle, que no le importa y no se va hacer cargo de nada", expresó en un posteo en redes sociales.

Tras la viralización del video, desde la concesionaría donde el hombre trabajaba dieron a conocer que fue despedido.

Además, se realizó una denuncia formal contra el sujeto en la Comisaria Tercera de Paso de los Libres y la fiscal a cargo del caso es Daniela Di Tomaso.

En cuanto al perrito del video, informaron que se encuentra internado en una veterinaria de la localidad.

