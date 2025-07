Pidieron cinco años de prisión a los acusados de robar en supermercados chinos

En la continuidad del juicio a un grupo de personas por el robo de supermercados chinos, el ministerio público fiscal, representado por la Dra. María José Barrero Sahagún a cargo de las Unidades Fiscales de Curuzú Cuatiá; presentó testimonial y documentales que expusieron la situación migratoria irregular de la mayoría de los acusados, cuatro de nacionalidad peruana y una de nacionalidad paraguaya; y la amplitud de antecedentes de los mismos, varios de ellos con condenas firmes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; requiriendo la aplicación de la pena de 5 años y el extrañamiento judicial (art. 64 ley de Migraciones N° 25871) de los acusados que contaren con resolución de expulsión firme de la Dirección Nacional de Migraciones.

Luego de ello, fue el momento para las conclusiones finales y alegatos de las defensas ejercidas por los Dres. Enrique Tsotson, Guillermo Miller y la Defensora Oficial Dra. Julieta Lacroze; quienes requirieron la aplicación de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso; la pena mínima de 1 mes ó en subsidio una que no supere los tres años de cumplimiento en suspenso; y una pena que no se aleje del mínimo posible de cumplimiento en suspenso; respectivamente. Para ello en sus alegaciones, entendieron que la cuestión de irregularidad de permanencia en el país no debe tenerse en cuenta para mensurar la pena; y que, si bien varios de ellos cuentan con antecedentes ante el Registro Nacional de Reincidencias, también debe tenerse en cuenta la poca afectación en el caso concreto a la propiedad de las víctimas.

La audiencia, continuará este jueves 27, donde los imputados tendrán la posibilidad de manifestar sus últimas palabras en el debate (art. 337 del CPP) y el Tribunal lo dará por cerrado, y pasará a deliberar la mensuración de la pena a aplicar a cada uno.

Los hechos acusados; ocurrieron el 2 de febrero de 2.023 cuando los implicados, cuatro personas de nacionalidad peruana y una de nacionalidad paraguaya que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirigieron primero a la ciudad de Mercedes, para sustraer dinero de un supermercado; luego a Curuzú Cuatiá, donde habrían procedido a la sustracción de dinero y otros elementos de dos supermercados más; todos pertenecientes a personas de origen chino. De allí, se dirigieron a Mocoretá, donde alquilaron habitaciones para pernoctar, siendo descubiertos por el accionar de la policía y la fiscal; y finalmente detenidos.