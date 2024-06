El fuerte cruce entre Fernanda Iglesias y Pepe Ochoa: “No tenes humor”

El martes en LAM hubo mucha tensión ya que surgieron conflictos en todos los frentes. Uno de ellos tuvo como protagonista a Pepe Ochoa y un cartel que colocó e hizo estallar a una de las panelistas. Lo que empezó como broma escaló y terminó en un fuerte cruce entre él, Fernanda Iglesias y Fede Bongiorno.

El comentario de Iglesias, no les cayó bien a las “suricatas” de LAM y se defendieron con uñas y dientes de la periodista. “¿Por qué lo tenés que aclarar? Fernanda no tenés humor”, respondió tajante Pepe. “Es una locura, este cartel de mierd* que lo hice recién, es un chiste para Ángel De Brito. No nos sentimos envidiados, venimos acá a laburar. Vos siempre te lo tomás así”, sumó ofendido Ochoa.

En medio de la discusión, Ángel le preguntó a Ochoa si su reacción se debía a que estaba de malhumor. Lejos de calmar la situación, esto solo añadió más tensión. “Me parece que es real que ella no tiene humor y es como muy difícil jugar así”, sostuvo Pepe.

Fernanda entonces le preguntó a Ángel si él opinaba igual que su compañero y la respuesta fue justa: “Vos por ahí decís las cosas de una manera muy seca y el otro no lo toma con humor”, le dijo el conductor de LAM a su angelita. Fernanda respondió: “Puede ser, me doy cuenta pero ya está, es mi humor. Pepe cree que tiene mucho humor”.

“Yo no estoy diciendo que tengo o no tengo humor, yo vengo acá y jugamos con Ángel. Nada, boludeam*s y vos sos la única que sos bajativa. Prendete al sketch”, sentenció el panelista Ochoa.

A pesar de los intentos de los conductores del streaming de Bondi de convencer a Iglesias de que se trataba de una humorada, estuvieron lejos de lograrlo. Fernanda dijo: “Yo creo que en el fondo se lo creen”.

De a poco el tono y las caras de los protagonistas del incómodo cruce, fueron cambiando. Molesto, Pepe sostuvo: “Fuera de joda, Fefe y yo venimos acá y la pasamos bien. Queremos laburar, queremos crecer, pero no estamos subidos a nada. Yo soy el uno, él es el dos y vos sos la número 104 mi amor”, irónico afirmó Pepe.

La pelea se intensificó cuando a De Brito le llegó un mensaje de Damasia Ochoa, hermana de Pepe y exangelita que estará nuevamente en el programa reemplazando a Yanina Latorre. “Fernanda también me odiaba a mí, no quiere a los Ochoa”.

No es la primera vez que la coreógrafa estará en LAM y según su hermano, Fernanda anteriormente no se la hizo fácil. “Vos tuviste una actitud bastante chota. No lo quiero decir al aire, pero fue feo”, afirmó Ochoa abriendo un nuevo frente en esta interna en el éxito de América TV.

Fuente:Pronto