Lautaro Midón avanzó a los cuartos de final del Challenger de Santa Fe

El tenista correntino Lautaro Midón se metió entre los mejores 8 del AAT Challenger de Santa Fe.El jugador de 20 años derrotó a Nicolas Zanellato de Brasil por 6-2 y 6-2 desplegando un gran tenis. Esta semana está acompañado, como siempre que juega en el país, de sus padres, hermanos y abuela, y luego de su victoria comentó: "Estoy contento, sobre todo por cómo jugué más que por la victoria. Las cosas que ayer no hice tan bien hoy me salieron mejor".

En relación de jugar en el país dijo: "Jugar en Argentina es mucho más fácil no solo por el tema económico sino también por tener cerca a la familia. Me encanta ver a mi familia apoyándome, me pone muy contento". Y agregó: "Tengo un par de amigos de Buenos Aires que me prometieron que si llegaba a cuartos iban a venir a verme. Manu La Serna (519° del ranking) me dijo que iba a venir también" afirmó el correntino.

Una de las sorpresas del torneo son los resultados de Ulises Blanch. El nacido en Puerto Rico, de padre español y que representa a Estados Unidos, viene de derrotar en primera ronda al segundo cabeza de serie, el boliviano Murkel Dellien, y este miércoles hizo lo propio con el brasileño Pedro Boscardín Días, a quien le ganó por doble 6-4. En perfecto español, comentó: "Crecí acá en Argentina. Mi papá es español y por eso hablo el idioma desde chico. Me mudé acá a los 11 o 12 años y estuve hasta los 20. Hablo como ustedes y lo vivo como ustedes".

Ulises Blanch será el rival de Lautaro Midón en los cuartos de final. Será la primera ocasión que se enfrenten en el ámbito profesional.

Derrota en dobles

Este miércoles, además, se produjo el debut en dobles de Lautaro Midón. En compañía de su compatriota Lorenzo Joaquín Rodríguez perdió frente a la pareja compuesta por el libanés Hady Habib y el estadounidense Trey Hilderbrand por un doble 6-3.