¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza Santo Tomé-Sao Borja Juan Pablo Valdés
La Libertad Avanza Santo Tomé-Sao Borja Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
En casa de gobierno

Juan Pablo Valdés se reunió con legisladoras provinciales para fortalecer el desarrollo de Corrientes

Se dialogó sobre iniciativas vinculadas a la agenda legislativa.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 07:35

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes unas reuniones con legisladoras provinciales para avanzar en propuestas de desarrollo de Corrientes. Los encuentros se realizaron por la tarde con la participación de las diputadas Lorena Lazaroff y Ana Améndola.

Según se informó, la reunión tuvo como objetivo intercambiar ideas que puedan traducirse en iniciativas dentro del ámbito legislativo provincial. La intención es fortalecer herramientas que contribuyan al crecimiento y desarrollo de Corrientes.

A través de sus redes sociales, Valdés contó sobre la actividad junto a las legisladoras. Además, subrayó que el diálogo y el intercambio con el Poder Legislativo resultan claves para proyectar agenda e impulsar iniciativas.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD