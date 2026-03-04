Juan Pablo Valdés se reunió con legisladoras provinciales para fortalecer el desarrollo de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este martes unas reuniones con legisladoras provinciales para avanzar en propuestas de desarrollo de Corrientes. Los encuentros se realizaron por la tarde con la participación de las diputadas Lorena Lazaroff y Ana Améndola.

Según se informó, la reunión tuvo como objetivo intercambiar ideas que puedan traducirse en iniciativas dentro del ámbito legislativo provincial. La intención es fortalecer herramientas que contribuyan al crecimiento y desarrollo de Corrientes.

A través de sus redes sociales, Valdés contó sobre la actividad junto a las legisladoras. Además, subrayó que el diálogo y el intercambio con el Poder Legislativo resultan claves para proyectar agenda e impulsar iniciativas.