Guillermo Francella admitió la crisis laboral de los actores



En una entrevista televisiva, Guillermo Francella volvió a poner el foco en la delicada situación que atraviesa la industria audiovisual argentina y dejó definiciones contundentes sobre la falta de producción y oportunidades laborales. "No hay trabajo, no hay ficción", reconoció el actor al describir el presente del sector.

Invitado al estreno de Puro Show Noche por El Trece, el intérprete señaló que la crisis impacta de lleno en actores, actrices y técnicos, y sostuvo: "Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo".

Lejos de minimizar el escenario, fue aún más gráfico al analizar el panorama general: "El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció”. Y comparó con otras etapas de mayor actividad: “No se filma... obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé había unitarios, tiras diarias y había mucho trabajo".



Además, se refirió a la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuya reestructuración quedó postergada hasta 2028, y manifestó su desacuerdo ante la posibilidad de que el organismo pierda autonomía financiera: "Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”.

También hubo lugar para reflexionar sobre el avance del streaming y los cambios en el consumo cultural: "Hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma: te instalás en tu casa con un gran sonido envolvente, detenés la película para ir al baño, para ir a tomar un café... pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció", analizó.

"Mi deseo es que el mecanismo vuelva a funcionar y que pueda generar de nuevo rodajes y actividad para actrices, actores y técnicos y que el trabajo no sea solamente continuidades de series que anduvieron medianamente bien, porque siempre trabaja el mismo equipo", cerró, dejando en claro su preocupación por el futuro del sector.

