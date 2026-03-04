Franco Colapinto palpita el GP de Australia: así es el cronograma para el inicio de la F1

Franco Colapinto se prepara para disputar el GP de Australia de la Fórmula 1, en lo que será la primera competencia del calendario 2026. En la previa, el piloto de Alpine expresó su entusiasmo y valoró la pretemporada realizada por el equipo.

“Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario”, afirmó en declaraciones al sitio oficial de Alpine. Será su tercera temporada en la categoría, pero la primera en la que inicia el año desde la fecha inaugural.

Colapinto destacó que completar la pretemporada fue clave para su adaptación a los nuevos autos. Según explicó, las pruebas en Barcelona y Baréin permitieron recopilar datos importantes que luego analizaron en Enstone.

El piloto también remarcó las jornadas de trabajo en el simulador, en medio de una preparación intensa del equipo. El objetivo, señaló, es contar con una temporada competitiva desde el arranque.

Sobre el trazado australiano, recordó experiencias positivas en categorías anteriores. Compitió allí en Fórmula 2 y Fórmula 3, y definió al circuito como “muy rápido” y desafiante para la nueva generación de autos.

En cuanto al fin de semana de carrera, anticipó que buscarán optimizar el rendimiento desde las prácticas del viernes. El propósito será llegar en la mejor posición posible a la clasificación y a la competencia principal.

Desde Alpine confían en poder ubicarse en la zona media de la parrilla durante el inicio del campeonato. Los primeros tiempos de las prácticas libres marcarán el posicionamiento real de cada escudería

Días y horarios oficiales del GP de Australia para Argentina

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00