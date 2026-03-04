Conflicto en Medio Oriente: Israel derribó un caza iraní sobre Teherán

El Ejército de Israel informó el derribo de un caza iraní YAK-130 tripulado sobre Teherán, en el marco de la guerra con Irán iniciada el sábado. Según un comunicado militar, la aeronave fue abatida por un F-35 “Adir”, sin que se difundieran imágenes del ataque.

De acuerdo con la prensa israelí, es la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea participa en un combate aire-aire con aeronaves tripuladas. El antecedente más cercano data de noviembre de 1985, cuando fueron derribados dos MIG-23 sirios con misiles aire-aire.

Aquel episodio ocurrió en territorio sirio, cerca de la frontera con el Líbano, durante el gobierno de Shimon Peres. Desde entonces, no se habían registrado enfrentamientos directos de este tipo.

En el marco del conflicto actual, Israel aseguró que realizó unas 1600 incursiones aéreas y lanzó 4000 municiones contra objetivos en Irán, en una ofensiva que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, reportó al menos 1097 civiles muertos en Irán. Entre las víctimas, se contabilizan 181 niños menores de diez años desde el inicio de las hostilidades.