Wos deslumbró en Corrientes: una noche épica de música y conexión

Con un show de más de dos horas cargado de energía, Wos deslumbró en un show único para el Nea, donde miles de fanáticos vibraron al ritmo de su música y su innovadora puesta en escena inspirada en lo "descartable".

Corrientes fue testigo de una noche inolvidable cuando Wos, uno de los artistas más destacados del momento, trajo su gira mundial Descartable al NEA, con un show único en la región. Con un espectáculo imponente y una energía arrolladora, el músico comenzó a despedir su exitoso tour ante miles de fanáticos que llenaron al predio.

El ingreso al evento transcurrió con tranquilidad, pero la expectativa en el aire se sentía latente. Pasadas las 21, Wos apareció en el gigantesco escenario donde entre otras canciones interpretó Nuevas Coordenadas, el tema que abre su reciente álbum y que marcó el tono de un show cargado de emociones.

Una puesta en escena con significado

El concepto del espectáculo giró en torno a la idea de lo "desechable", una de las temáticas centrales de su nuevo disco. El escenario se convirtió en un espacio que cobraba vida con cada momento del concierto. Sirenas, humo denso, y una atmósfera de luces y sonidos industriales dieron inicio al show, transportando al público a un universo visual y sonoro cuidadosamente diseñado.

Los paneles del escenario, a través de una combinación de mapping y luces, recrearon escenarios donde gracias a la virtualidad se pudo disfrutar de invitados como el Indio Solari, Riardo Mollo y Dillom, con perfomances que a lo largo de la noche iban adaptándose a las distintas emociones que la música de Wos evoca.

Conexión única con el público

Durante las más de dos horas de concierto, la energía fue inagotable. La multitud cantó, agitó y pogueó junto al artista, quien no solo interpretó sus temas más icónicos, sino que también improvisó en una sección de freestyle. En esta intervención, Wos destacó la fuerza y la esencia de Corrientes, haciendo referencia a la potencia del veneno de una yarará y el vínculo que representa compartir el Río Paraná, generando un momento de conexión profunda con el público local.