Carnavales 2025: las comparsas ganadoras del interior competirán a nivel provincial

El Gobierno de Corrientes aclaró este martes cómo será la competencia provincial de las comparsas ganadoras de la edición 2025 de los carnavales correntinos.

Cabe destacar que, la edición de los carnavales 2025 que se realizará desde el 1 de febrero y hasta el 3 de marzo, contará con dos competencias, según lo confirmaron desde el gobierno provincial.

En este marco, detallaron que las comparsas que vendrán a la capital correntina serán las que resulten ganadoras de las localidades de Bella Vista, Santo Tomé, Monte Caseros, Ituzaingó, Esquina, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá.

Por lo tanto, las campeonas desfilarán en el Corsódromo "Nolo Alías", junto a Ará Berá y Sapucay con el objetivo de pugnar por el título de campeona provincial a una de ellas.

La aclaración surge debido a que en la conferencia de la presentación realizada el pasado lunes, el titular de la empresa organizadora, Esteban Centeno, había señalado que vendrían Anahí (Bella Vista), Marabú (Santo Tomé), Carun Bera (Monte Caseros), Poderosa (Ituzaingó), Caru curá (Esquina), Carumbé (Paso de los Libres), Pitugue (Curuzú Cuatiá), mientras que la capital provincial estará representada por Ara Berá y Sapucay.



