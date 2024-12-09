Finalizó el 14° Festival Guácaras en una noche cargada de pasión por el cine

El Festival Internacional de Cine 100% regional Guácaras finalizó su edición 14 coronando el esfuerzo de realizar un festival independiente en esta parte del mundo.

Durante 4 días, con una programación rica y variada el festival ofreció proyecciones de más de 50 obras que reflejan la diversidad cultural y la creatividad de nuestra región. Desde cortometrajes universitarios hasta producciones de colegios secundarios, ficciones, documentales, animaciones y videoclips, cada proyección fue una celebración de talento local y regional.

En esta edición el festival recibió la declaración de interés institucional y cultural de parte del Instituto de Cultura, de la Cámara de Diputados de Corrientes, de la FADyCC y de Rectorado de la UNNE.

La noche de clausura fue un verdadero espectáculo, donde se entregaron los premios a los mejores cortometrajes, elegidos por el voto del público. Los galardones a “Mejor obra competencia Oficial”, “Mejor Cortometraje Universitario”, “Mejor Obra de Colegios Secundarios” y “Mejor Videoclip” fueron sólo algunas de las distinciones que premiaron el esfuerzo y la dedicación de los cineastas.

En la Competencia de Colegios Secundarios, la intendenta de Santa Ana Silvana Almirón, otorgó los premios a la EFA Tupa Rembiapó de Ingenio Primer Correntino. La UNNE junto al CCU otorgaron el premio a competencia oficial.

Además, se realizó la entrega de premios a “Mejor Actriz”, “Mejor Actor”, “Mejor Dirección” y la “Personalidad Destacada del Año”, reconociendo a aquellos que han dejado una huella significativa en el Guácaras.

Por último, en la Muestra Paralela se estrenó el cortometraje Entierros: tesoro oculto, de Facundo Alarcón que explora la leyenda regional sobre la búsqueda de tesoros ocultos y portales.

Y en el cierre del Guácaras tuvo lugar la proyección de El Mundialito, de Marcel Czombos, que ya hizo un recorrido mundial por Brasil, Rusia y próximamente Turquía. Para sorpresa del director, el protagonista del documental Facundo Rojas llegó hasta la Plaza de Santa Ana a visitar el festival, lo que emocionó hasta las lágrimas a más de uno. El documental busca por medio del cine y el fútbol combatir la discriminación y generar un reconocimiento y empatía en la sociedad. Se debe a que a lo largo de la historia les personas de baja talla (acondroplasia) fueron tratados de forma desigual, injusta y con prejuicios tanto en las pantallas como en su vida cotidiana.

La fiesta del cine de Santa Ana trasladó en una de sus jornadas a la Escuela N°105 Pedro Matoso donde tuvo lugar la Competencia Universitaria con la totalidad de 13 cortometrajes seleccionados.

El festival contó con la presencia del Decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) de la UNNE, el arquitecto Gabriel Romero, quien ya ha sido colaborador con el festival en su antiguo rol de presidente del Instituto de Cultura de Corrientes.

La FADyCC es una de las entidades que apoyan el festival desde hace varios años, y en esta oportunidad otorga al cortometraje ganador de la Competencia Universitaria la totalidad de $150.000 en concepto de premio. Además, la edición 14° del Guácaras cuenta con respaldo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, el Instituto de Cultura, la Municipalidad de Corrientes, la Municipalidad de Santa Ana, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Centro Cultural Universitario (CCU). También auspician el Centro de Imaginería Guaraní de Mauro Santamaría y la Academia de Inglés y Artes C+Porã.

¡Los esperamos en la edición 15 del Festival Guácaras!

LOS GANADORES

Mejor corto Competencia de Colegios Secundarios: “Bumblebee” realizado por alumnos de la EFA Tupá Rembiapó, dirigido por Tisiana Ríos;

Mejor Corto Competencia Universitaria "Dalex" de Patricia Aquino (FADyCC – Resistencia, Chaco);

Ganador por Competencia de Videoclips “Guárdame” videoclips de Luli Maidana, es el ganador de la de esta noche.

Mejor Corto en Competencia Oficial, "Rojo punzó: la historia de Curuzú José" dirigido por David Salmón y Ramón Monzón Geneyro (Caá Catí, Corrientes)

La distinción a Mejor Actor se la lleva Nicolás Vargas del proyecto “Está todo bien” de Rodrigo Herzog.

Mejor Actriz se lo lleva Betty Andino del proyecto “Experimento Margana”.

Y el premio a Mejor Director se lo lleva el misionero Santiago Bareiro, del proyecto “Un poco de amor: Como preparar un tereré”.

El ganador de la distinción “El otro Guacaras” otorgado por El Hogar Laura Vicuña, es Los Mundos de Leo, cortometraje paraguayo.

La distinción “Premio Guacaras 2024” se lo llevan Maria

Balvi y Fabian Yauzas.