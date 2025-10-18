Sombras extrañas en el plató

Andaba percibiendo como que algún secreto flotaba en el lugar de transmisión televisiva, algunos se miraban con temor o dudando si hablar o no, porque las cuestiones que no entendemos mejor es callarlas, afirma un viejo dicho, o espera que aclare para evitar inconvenientes.

Los días pasaban, a mí me consumía la curiosidad madre de la sabiduría o de los chismes, elige tú el camino que desees transitar amigo lector, o te haces sabio o te conviertes en lleva y trae corrillos, dimes y diretes, resumiendo,chismoso.

La tensión cedió el miércoles 24 de noviembre de 2021, camarógrafos y gente de la cabina del antiguo edificio, similar a un tinglado que supo albergar hace muchos años un negocio, luego un canal de televisión por cable, precisamente llamado Cablex competidor entonces de Cable Visión dos empresas correntinas de pura cepa, empezaron a hablar.

En el local del que charlamos, probablemente fuera antes de la construcción las cocheras del Dr. Juan Ramón Vidal, su fondo daba con la antigua Central de Policía del siglo XIX que hoy ocupa el Colegio San José.

En ese lugar se produjeron programas de historia con un conductor universitario, llamado Carlos de los cuales participé, fueron más de ochenta, siempre tuvo misterios, alguna que otra sombra extraña que apareciera cruzando la cámara, ocurrió lo mismo cuando con Tito, Ana y Horacio producíamos Todas las Campanas, con la tecnología de entonces aparecían manchones blancos, luminosos, que no formaban parte del escenario, al menos eso creíamos, éramos ingenuos.

Pasó el tiempo, volví a un programa con amigos a relatar hechos sobrenaturales, de aparecidos, espíritus, tesoros y cuanta cosa extraña aparezca por allí.

La tarde mencionada repito, los camarógrafos más el equipo de cabina largaron como se dice el rollo, en el lugar se veían sombras que cruzaban el salón, se movían a su antojo por el mismo, de pronto la cámara recibía el reflejo y la filmación se alteraba.

Los mejores testigos son los de las cabinas, ellos alejados del plató ven pasar a los espectros en desfile, no todo el tiempo por cierto, solo en determinados días.

Necesariamente con el respeto que se tiene que tener a los espíritus, valentía de por medio sin lugar a dudas,nadie se queda solo en el lugar, cuando entran y salen como buenos amigos lo hacen juntos, por puro compañerismo nomás afirman, por aprensión jamás.

Sólo queda por averiguar qué sucedió en el lugar, quiénes fueron sus antiguos propietarios con el fin de explicar, como aproximación al menos, quiénes son los andariegos fantasmas que nos visitan, simplemente para preguntarles porqué interrumpen las filmaciones.

Lo que puedo afirmar es que no son malos, como algunos vivos que conozco, no emiten reflejos oscuros o rojos, solo blancos, celestes claros, lo que denota travesuras de seres que cruzan el portal para estar un rato en la magia de la televisión, para divertirse con los que estamos viajando en la vida natural hasta nuestro final inexorable