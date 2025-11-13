Las cámaras de seguridad permitieron identificar y detener a un ladrón

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la ciudad Capital. Además, se detuvo a una persona vinculada al caso.

Tras la denuncia de dos robos en domicilios linderos ubicados por calles Estado de Israel y Reconquista, se inició una investigación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal y la Unidad Fiscal de turno.

Se estudiaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, lo que posibilitó la identificación y localización del autor del robo.

De tal manera, se detuvo a un hombre mayor de edad quien cargaba con una notebook con su cable de carga, un par de zapatillas, un gato hidráulico, los cuales fueron secuestrados.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.