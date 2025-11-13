¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

estacionamiento medido Unne Corrienes
estacionamiento medido Unne Corrienes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

Las cámaras de seguridad permitieron identificar y detener a un ladrón

Tras la denuncia de robos en domicilios lindantes, se inició una investigación para dar con el autor del hecho. Se recuperó todo lo sustraido.

Por El Litoral

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:47

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la ciudad Capital. Además, se detuvo a una persona vinculada al caso.

Tras la denuncia de dos robos en domicilios linderos ubicados por calles Estado de Israel y Reconquista, se inició una investigación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal y la Unidad Fiscal de turno.

Se estudiaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, lo que posibilitó la identificación y localización del autor del robo.

De tal manera, se detuvo a un hombre mayor de edad quien cargaba con una notebook con su cable de carga, un par de zapatillas, un gato hidráulico, los cuales fueron secuestrados.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD