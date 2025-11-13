El futbolista internacional por el que La Joaqui y la China Suárez terminaron su amistad

Desde que regresó al país, la China Suárez no para de ser protagonista de polémicas. Ahora, se dio a conocer el verdadero motivo por el que terminó su amistad con La Joaqui y causó indignación en el público.

Después de tantas especulaciones, Yanina Latorre le puso fin al misterio y reveló qué famoso jugador de fútbol internacional tuvo que ver con este quiebre.

“La China y La Joaqui eran muy amigas. Incluso, en un momento, la China le festejó un cumpleaños a la Joaqui. Pero parece que la Joaqui cayó con mucha gente, y a la China no le habría gustado. Ahí empezó el ruido”, comenzó diciendo Yanina en Sálvese Quien Pueda.

Según la conductora de Sálvese quien pueda, el conflicto se habría originado por un reconocido futbolista colombiano: “La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto. Era un jugador de fútbol que se llama James Rodríguez. Ella lo contó muy por arriba en una nota, pero nunca lo confirmó públicamente”, detalló.

Acto seguido, contó que la China habría empezado a seguir al futbolista después de que la cantante le pusiera fin a su romance. “Ni bien la Joaqui cortó con James, la China lo empezó a seguir. Y no sólo a él, también al chofer y hombre de confianza del futbolista”, relató.

Pero lo más sorprendente fue lo que vino después: “Las historias del chofer mostraban a la China paseando en el auto por Colombia. ¡Con el chofer de James! Imaginate la cara de la Joaqui cuando vio eso”, sumó.

Yanina Latorre sentenció: “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas. Ella quería un jugador de fútbol y lo encontró en Mauro Icardi. La Joaqui cortó y ella subió una selfie con el chofer de James Rodríguez en Colombia. Me lo van a negar, pero anótenlo”.

