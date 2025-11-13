¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TRAGEDIA

Corrientes: un hombre murió tras caer a una piscina en Paso de los Libres

El hecho ocurrió en un salón de fiestas del barrio Aeropuerto. La víctima tenía 60 años. Se investigan las causas. 

Por El Litoral

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:34
Foto ilustrativa.

Un hombre de 60 años murió tras caer a una piscina en la localidad correntina de Paso de los Libres, precisaron este jueves fuentes policiales.  

De acuerdo a las primeras informaciones, el trágico hecho se registró cerca de la medianoche en un salón de fiestas del barrio Aeropuerto de dicha localidad. 

La víctima, de apellido Fernández, habría estado bajo la influencia de alcohol y, según las primeras averiguaciones, perdió el equilibrio intentar realizar sus necesidades fisiológicas.

Los policías constataron la muerte en el lugar y se dio intervención a la unidad fiscal en turno. De todas maneras, siguen la investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento se desconocen otros detalles sobre el incidente.

 

