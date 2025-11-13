La China Suárez romperá el silencio en un programa de televisión

La entrevista fallida de la China Suárez en Antes que Nadie, programa de Luzu TV, desató una gran polémica y cientos de críticas. A esto se sumaron las picantes publicaciones de Olga, donde también dejaron en claro que no les interesaba charlar con la actriz.

En estas últimas horas, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar que un importante conductor aceptó hacer la nota con la novia de Mauro Icardi. En su programa Sálvese quien pueda, la conductora dio los detalles.

“Tengo primicia: ¡la China va a dar una única entrevista! Olga no la quiso. Luzu TV no la quiso. La siguieron ofreciendo porque Disney está preocupado por la serie, hay que promocionar”, comenzó diciendo Yanina al aire.

“Todavía no hay comunicado, ni emitieron nada. Saben que La China no se lleva bien casi con nadie de la tele… pero tuve que volver a la televisión“, agregó.

Finalmente, la presentadora develó el misterio: “Ellos no se conocen. Este viernes, la China Suárez va a estar con Mario Pergolini en su programa. Creo que lo van a grabar ese mismo viernes a la tarde”, cerró.

minutouno.com