El Taragüí Rock continúa este domingo con reprogramación de bandas

Este domingo se continuará con el Taragüí Rock 2025, el festival de música más convocante del NEA, el cual se suspendió tras las lluvias del sábado.

El Instituto de Cultura de Corrientes confirmó que desde las 15 se abrirán las puertas del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En tanto que las bandas empezarán a tocar desde las 16.

Reprogramación y entradas del sábado

Se recuerda que quienes posean las entradas adquiridas para el sábado podrán ingresar al evento que continúa en esta jornada, siendo la segunda y última fecha.

Además, algunos de los artistas que iban a presentarse el sábado serán reprogramados para este domingo.

